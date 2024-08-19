Лещенко бесплатно получил лекарство за 1,8 млн рублей

Государство бесплатно предоставило народному артисту РСФСР Льву Лещенко лекарство за 1,8 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Недавно 82-летнему артисту диагностировали транстиретиновый амилоидоз — редкое заболевание, возникающее из-за нарушения обмена веществ.

Также отмечается, что сейчас Лещенко проходит второй курс терапии.

В мае Лещенко сообщил, что размер его пенсии составляет 30 тысяч рублей. Он назвал свою пенсию не очень большой. Артист признался, что не жалуется на размер своей пенсии, так как продолжает зарабатывать деньги на концертах.

Лев Лещенко начал свою карьеру в 1964 году, когда вступил в стажерскую группу Театра оперетты. В 1966-м он стал артистом Московского театра оперетты. В 1970 году певец стал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР, где исполнял камерные классические произведения, арии из опер, романсы.

За свою карьеру он удостоился званий — народный артист РСФСР, мастер искусств Молдавии, народный артист Республики Южная Осетия, заслуженный артист Приднестровской Молдавской Республики, народный артист Республики Северная Осетия, народный артист Республики Башкортостан.

Ранее Лещенко заявил о мечте спеть с Бейонсе и Дуа Липой.