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В Петербурге украинца приговорили к 10 годам за шпионаж

В Петербурге суд приговорил украинца к 10 годам строгого режима за шпионаж

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Санкт-Петербургский городской суд приговорил гражданина Украины Виктора Руденко к 10 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Об этом в Telegram-канале сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По ее словам, суд назначил наказание Руденко в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима с конфискацией средств преступления.

Суд установил, что негативно воспринявший проведение специальной военной операции (СВО) Руденко решил передавать по заданию лиц, действующих в интересах иностранной разведки, сведения против безопасности России.

«В марте 2022 года, находясь на территории Украины, Руденко совершил собирание и передачу лицам, действовавшим в интересах СБУ, иных сведений для использования против безопасности РФ», — заявила руководитель пресс-службы судов.

Суд установил, что подразделение мотострелковой дивизии Вооруженных сил РФ подверглось минометному обстрелу со стороны украинской армии в том населенном пункте, сведения о котором передал Руденко.

В конце июля сообщалось, что фигурант дела о госизмене, изучавший промышленный объект в Санкт-Петербурге для атаки украинскими беспилотниками, получил 10 лет колонии.

До этого Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Краснодара за приготовление к госизмене. По данным надзорного ведомства, 23-летний осужденный пытался вступить в организацию «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) на Украине. Молодого человека приговорили к 11 годам колонии с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

Ранее россиянин получил семь лет за попытку вступить в ВСУ.

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