«Британский Билл Гейтс» пропал на яхте у берегов Сицилии

Мультимиллионер из Великобритании Майк Линч, которого называют «британским Биллом Гейтсом», пропал в результате крушения яхты у берегов Сицилии. Об этом пишет The Telegraph.

«Британский технопредприниматель Майк Линч пропал без вести после затопления суперъяхты у берегов Сицилии», — пишет газета.

По данным итальянских СМИ, речь идет о яхте Bayesian, которая потерпела крушение у побережья города Портичелло из-за налетевшего смерча. На борту находились 22 человека, большинство — граждане Великобритании.

Линч — один из учредителей компании по разработке программного обеспечения Autonomy. В 2006 году он был награжден орденом Британской империи за заслуги в предпринимательстве.

До этого сообщалось, что шесть человек пропали без вести после инцидента с яхтой Bayesian у берегов Сицилии.

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