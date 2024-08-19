Десятки человек застряли на колесе обозрения в Измайловском Кремле в Москве

В Измайловском Кремле в Москве посетители колеса обозрения застряли на большой высоте, часть пассажиров находится на верхней точке в 55 метров. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, аттракцион остановился из-за скачка напряжения в сети, на колесе обозрения находятся несколько десятков человек, часть людей оказалась в кабинках на верхней точке колеса на высоте 55 метров.

На месте работают экстренные службы, информации о пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Саратовской области женщина сорвалась с аттракциона. Инцидент произошел в Энгельсе, в городском парке. Россиянка, как рассказывают очевидцы, сделала четыре круга на колесе обозрения, после чего упала вниз. В результате женщина получила серьезные травмы. Приехавшие на место медики безуспешно попытались реанимировать пострадавшую. Специалисты ответственных ведомств выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нальчике 13 человек застряли на карусели.