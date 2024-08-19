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Число пострадавших при тушении пожара в Пролетарске выросло до 41

Губернатор Голубев: 41 пожарный обратился в больницу в Пролетарске

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Shutterstock

В ходе тушения пожара на складе дизельного топлива в городе Пролетарске Ростовской области пострадали 18 спасателей, пять из них находятся в реанимации. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Василий Голубев.

«Принято решение об их доставке в медицинские учреждения Ростова. Специалисты из областных медучреждений уже прибыли на место и участвуют в оказании медпомощи», — сообщил глава области.

Он отметил, что всего в больницу обратился 41 пожарный, однако госпитализация понадобилась не всем.

В ночь на 18 августа средства ПВО отразили атаку дронов самолетного типа в Ростовской области. Позднее стало известно, что из-за падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива.

К тушению привлекли пожарные расчеты. Но из-за повторной атаки украинских беспилотников тушение пожара на промбазе в Пролетарске пришлось приостановить. В районе ввели режим ЧС.

Ранее сообщалось, что во Франции из-за лесного пожара эвакуировали тысячи туристов.

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