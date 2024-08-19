Часть Владивостока осталась без света из-за взрыва на ЛЭП

Из-за взрыва на линии электропередачи часть Владивостока осталась без электричества. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В публикации отмечается, что повреждение ЛЭП произошло в районе улицы Луговой. Из-за аварии без света остались не менее десятка улиц Владивостока. Повреждения обещали устранить после полуночи по местному времени (17 часов мск).

В Приморском крае идут сильнейшие ливни, затоплены улицы и дороги. 19 августа региональное МЧС в связи с влиянием тропического циклона объявило штормовое предупреждение до 23 августа. В регионе ожидаются ливни, гроза и сильный ветер.

19 августа после суперливня в Приморье на видео попали уходящие под воду автомобили. Жители Владивостока стоят в 10-балльных пробках. Дороги между поселками превратились в реки, трасса между Новым и Вольно-Надеждинским затоплена.

Ранее эксперт назвал главную проблему энергосистемы Приморья.