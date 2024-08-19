Детей из Белгородского приграничья отправят учиться в другие регионы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании областного правительства заявил, что школьников из приграничных районов региона при согласии родителей необходимо отправить на учебу в безопасные регионы. Об этом говорится в Telegram-канале Гладкова.

«Будем вывозить детей из населенных пунктов приграничных муниципалитетов, находящихся в зоне постоянных обстрелов врага, на очное обучение в другие регионы страны», — сказано в сообщении.

Речь идет о школьниках из Шебекино и Шебекинского, Валуйского городских округов, Краснояружского, Борисовского районов, а также других территорий, где обстановка усложняется.

«Необходимо проработать порядок вывоза. Безусловно, отправлять ребят нужно с согласования родителей», — отметил он.

До этого Гладков призывал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее в Белгородской области закрыли въезд в ряд населенных пунктов.