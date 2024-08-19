Военный журналист рассказала о работе волонтеров в Курской области

В Курскую область налажена поставка гуманитарной помощи, поэтому местные жители ни в чем не нуждаются. Об этом в интервью «БИЗНЕС Online» рассказала военный журналист, волонтер Изабелла Либерман.

По ее словам, помощь оказывают люди со всей России. Она уточнила, что в области есть потребность в мужчинах, которые будут помогать разгружать многотонные фуры с переданными вещами.

«Еще момент: допустим, едет волонтер в какой-нибудь населенный пункт. Хорошо бы, чтобы у него были бронежилет, определитель дронов и так далее. Этого нет. Если бы администрация на какой-то основе это все выдавала, то было бы гораздо лучше», — сказала Либерман.

Помимо этого, в Курской области не отключили камеры-радары, которые фиксируют нарушения автомобилистов, добавила она.

6 августа Минобороны РФ сообщало, что утром украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в МЧС сообщили о поставках гумпомощи в Курскую область.