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Московский подросток напал на водителя такси с ножом, мужчину не спасли

РЕН ТВ: в Москве подросток с ножом напал на таксиста, мужчину не спасли

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Depositphotos

В Москве 17-летний юноша вонзил нож в грудь водителю такси. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 18 августа. Между юношей и 34-летним водителем такси произошел словесный конфликт. В какой-то момент подросток достал нож и напал с ним на оппонента, вонзив лезвие мужчине в грудь.

Позже истекающего кровью мужчину нашли возле одного из домов и доставили в медицинское учреждение. Врачи не смогли его спасти.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали нападавшего, который оказался учащимся местного колледжа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого таксист из-за замечания с битой напал на отца семейства в Новороссийске. Мужчина высказал недовольство после того, как водитель на высокой скорости чуть не сбил детей.

Ранее за замечание водителю авто житель Башкирии получил пулю в живот.

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