Трое пострадавших от взрыва в Стерлитамаке находятся в реанимации

Трое пострадавших при разгерметизации и взрыве трубопровода в Стерлитамаке находятся в реанимации. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава Башкирии.

Состояние двоих из них оценивается как тяжелое, третьего как крайне тяжелое. Они находятся в городской больнице №1 Стерлитамака. Для корректировки лечения специалисты больницы связались с врачами-комбустиологами из Республиканского ожогового центра, планируются телемедицинские консультации с федеральным центром.

19 августа сообщалось, что на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в Башкирии произошел взрыв, пострадали три человека. На месте происшествия работали все экстренные службы города.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на предприятии, повлекшего травмирование людей.

Очевидец инцидента Алексей рассказал «Газете.Ru», что от взрывной волны затряслась земля, из-за утечки газа в воздухе был едкий запах. Подробнее о происшествии — в нашем материале.

Ранее сообщалось, что на заводе «Авангард» в Башкирии произошел взрыв при демонтаже старого трубопровода.