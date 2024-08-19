СК завел уголовное дело из-за взрыва на газопроводе в Башкирии

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов» по факту взрыва на газопроводе нефтехимического завода в башкирском городе Стерлитамаке. Информация об этом появилась на сайте СК.

Следствие установило, что 19 августа в результате обследования газовой магистрали завода случились утечка газа и его возгорание, что привело к взрыву. Три человека получили ожоги и были доставлены в больницу.

В настоящее время следователи и эксперты осматривают место происшествия, опрашивая свидетелей и занимаясь проведением экспертиз.

Местный житель Ринат рассказал «Газете.Ru», что незадолго до взрыва он почувствовал запах карбида и увидел рябь на дороге. По его словам, их с товарищем зацепило «не сильно». Еще один очевидец рассказал журналистам, что от взрывной волны тряслась земля.

Ранее сообщалось, что пожар в Стерлитамаке локализовали.