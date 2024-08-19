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В Госдуме призвали лишить магов и экстрасенсов всех доходов

Депутат Милонов: экстрасенсы и колдуны должны лишиться всех доходов

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Depositphotos

В России необходимо принять меры, чтобы лишить колдунов, магов и экстрасенсов своих баснословных доходов, считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Такие люди не стремятся никому помочь и занимаются своей деятельностью только ради наживы, объяснил он в пресс-центре НСН.

«Монетизация этих магических практик должна быть равна нулю», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, если лишить таких магов доходов, никто из них не продолжит этим заниматься.

«Они пойдут в другие профессии, найдут другие способы добычи денег у добропорядочных граждан», — подчеркнул депутат.

До этого на Кубани мошенник-экстрасенс подбрасывал женщине головы куриц и куклы, а потом якобы снял с нее порчу за 3,8 млн рублей. Через некоторое время об аферисте-экстрасенсе узнали правоохранители, против него и его сообщников завели уголовное дело.

Ранее в РПЦ призвали запретить магию в России.

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