В МЧС сообщили о поставках гумпомощи в Курскую область

Замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров сообщил о доставке свыше 2,4 тыс. тонн гуманитарных грузов жителям атакованных ВСУ населенных пунктов Курской области с начала ЧС в регионе. Его слова приводит ТАСС.

«За сутки семью автоколоннами в регион доставлено более 250 тонн гуманитарной помощи, которую распределяют по пунктам временного размещения вынужденных переселенцев», — рассказал он.

Сообщается, что беженцы из Курской области получают всестороннее обеспечение, при этом несколько сотен человек получили экстренную психологическую помощь.

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Горячая линия для беженцев уже приняла и обработала 11 тыс. заявок от пострадавших жителей региона.

До этого МЧС рассказало о фейковых сообщениях об эвакуации в Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее в МЧС назвали число эвакуированных из девяти приграничных районов Курской области.