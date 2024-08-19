В МЧС назвали число эвакуированных из девяти приграничных районов Курской области

Более 121 тыс. человек вывезли из девяти приграничных районов Курской области. Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров, передает ТАСС.

«С территорий девяти приграничных районов отселено более 121 тыс. человек. За минувшие сутки убыли самостоятельно и организованными колоннами более 650 человек», — сказал Шаров.

По его словам, работа по отселению жителей приграничных районов продолжается.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США указали на большие потери в элитных войсках ВСУ под Курском.