Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван способ предотвратить эмоциональное выгорание

Психолог Кутузова: к эмоциональному выгоранию приводят неоправданные ожидания

close
100%
Shutterstock

Чтобы предотвратить эмоциональное выгорание, важно не создавать сверхожиданий от чего-либо. Такой совет в интервью РИАМО дала психолог, коуч ICTA Анастасия Кутузова. По ее словам, к опустошению чаще всего приводят именно неоправданные ожидания, а не факт невыполненной цели.

«Важно: ставить цель — не равно строить ожидания, т. е. иметь в голове мысль, что будет только так и никак иначе, а такой исход единственно верный», — сказала психолог.

Она посоветовала разбивать глобальные цели на небольшие, где каждый шаг — первый. В случае, если выгорание уже ощущается, стоит переосмыслить поражения, посмотрев на них с точки зрения извлеченной пользы, добавила эксперт.

Психолог, гештальт-терапевт МГИ Анна Девятка до этого рассказала, как избежать хандры в осенне-зимний период.

По ее словам, осенью и зимой важно особенно бережно обращаться к себе. В частности, уделять внимание рутинным делам, например приготовлению еды, чтению книг, хобби, общению с родными и друзьями. Стоит также продумать, что именно изменится в сентябре и как можно аккуратно встроить эти изменения. Психолог также советует разграничивать свои и чужие цели, чтобы чувствовать себя лучше.

Ранее школьникам дали советы, как настроиться на учебу после летних каникул.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами