Назван способ предотвратить эмоциональное выгорание

Чтобы предотвратить эмоциональное выгорание, важно не создавать сверхожиданий от чего-либо. Такой совет в интервью РИАМО дала психолог, коуч ICTA Анастасия Кутузова. По ее словам, к опустошению чаще всего приводят именно неоправданные ожидания, а не факт невыполненной цели.

«Важно: ставить цель — не равно строить ожидания, т. е. иметь в голове мысль, что будет только так и никак иначе, а такой исход единственно верный», — сказала психолог.

Она посоветовала разбивать глобальные цели на небольшие, где каждый шаг — первый. В случае, если выгорание уже ощущается, стоит переосмыслить поражения, посмотрев на них с точки зрения извлеченной пользы, добавила эксперт.

Психолог, гештальт-терапевт МГИ Анна Девятка до этого рассказала, как избежать хандры в осенне-зимний период.

По ее словам, осенью и зимой важно особенно бережно обращаться к себе. В частности, уделять внимание рутинным делам, например приготовлению еды, чтению книг, хобби, общению с родными и друзьями. Стоит также продумать, что именно изменится в сентябре и как можно аккуратно встроить эти изменения. Психолог также советует разграничивать свои и чужие цели, чтобы чувствовать себя лучше.

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