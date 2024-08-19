Россиянам рассказали, как правильно пить воду в жару

Учитывая усиленное потоотделение в жаркую погоду, нужно увеличивать суточную норму потребления воды на 0,5-1 литр. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. По ее словам, оптимальное время для приема основного объема жидкости — утро и вечер, поскольку в эти периоды влага лучше задерживается в тканях.

Также специалист посоветовала выбирать минеральную воду, содержащую калий, кальций и магний, чтобы восполнять теряемые с потом электролиты.

«В жаркие дни полезно употреблять водосодержащие овощи и фрукты, такие как помидоры, арбузы и огурцы. Не забывайте и о хурме, бананах и овощах зеленого и белого цветов — вяжущие продукты помогают адаптироваться к зною. И, разумеется, наслаждайтесь мороженым и фруктовым льдом, соблюдая меру», — сказала Сережина.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус до этого сообщил, что в понедельник, 19 августа, в Москве ожидается жара до +29°C.

По его словам, погоду в столице будет формировать гребень антициклона. Первый рабочий день недели станет в Москве самым теплым с начала августа, отметил он.

В столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет юго-западный, а его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. В то же время барометры четыре дня будут показывать 746 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление будет слабо меняться, рассказал синоптик.

Ранее психолог посоветовала скорректировать питание для лучшей трудоспособности в жару.