В МЧС назвали фейком сообщения об эвакуации в Курской области

Жителям Курской области нужно проявлять бдительность в связи с массовой рассылкой фейковых оповещений об эвакуации. Об этом сообщил Telegram-канал регионального управления МЧС России.

«С фейковых электронных адресов продолжается рассылка сообщений в службы и ведомства с дезинформацией. Будьте бдительны и соблюдайте информационную гигиену», — говорится в сообщении ведомства.

К посту МЧС прикреплен пример фейкового письма якобы от имени ведомства «О проведении эвакуации населения отдельных районов Курской области» от 19 августа.

Спасатели призвали курян доверять только сообщениям, которые приходят от официальных аккаунтов: с ними можно ознакомиться на сайте МЧС по Курской области.

Между тем в ряде районов региона действительно проводится эвакуация. 18 августа сообщалось, что за сутки более 1700 жителей приграничных районов Курской области покинули свои дома.

Ранее ВСУ обвинили в попытках помешать эвакуации мирных граждан из приграничных районов Курской области.