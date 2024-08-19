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Красноярскую фирму временно закрыли из-за того, что там работали нелегальные мигранты

В Красноярском крае временно закрыли фирму, где работали нелегальные мигранты

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Shutterstock

В Красноярском крае фирму, которую уличили в использовании труда нелегальных мигрантов, временно закрыли. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов в феврале текущего года выявили на лесоперерабатывающем предприятии четверых мигрантов, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность. В отношении иностранцев составили административные протоколы и выдворили их из России.

В отношении компании, в которой они работали, составили 11 административных протоколов. За предоставление жилья нелегальным мигрантам фирму оштрафовали на 1,6 млн рублей — юридическое лицо уже выплатило эти средства.

Суд постановил временно остановить деятельность предприятия. Срок приостановки работы составил два месяца.

Ранее красноярское предприятие уличили в использовании труда нелегалов, включая подростка.

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