Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы продлил до 22 ноября срок ареста еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Обвиняемым Лутфуллои Назримаду, Курбонову Джумахону Бегиджоновичу, Юсуфзоду Якубджони Давлатхону и Шарипзоде Мухаммаду Зору продлили меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 3 месяца, до 22 ноября 2024 года.

Отмечается, что судебное заседание прошло в закрытом режиме. Слушатели могли присутствовать только на оглашении резолютивной части постановления.

16 августа Басманный суд продлил до 22 ноября арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В тот день в здании должно было состояться выступление группы «Пикник», но незадолго до начала мероприятия внутрь ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять в зрителей и поджигать сиденья.

Позже подозреваемых и их пособников задержали и арестовали. Всего под стражей оказались 12 человек.

Ранее стало известно о долгах фигурантов по делу о теракте в «Крокусе».