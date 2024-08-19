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В Башкирии из-за обильных дождей объявили режим ЧС

Министр Фазрахманов: в 33 районах Башкирии из-за дождей введен режим ЧС

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

После прошедших в Башкирии обильных дождей ущерб от переувлажнения почвы превысил 1 млрд рублей. Об этом со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова сообщает ТАСС.

Министр сообщил, что из-за плохой погоды неурожай зафиксирован на площади 120 тысяч гектаров в 33 районах республики. Ущерб от этого еще предстоит оценить. По предварительным подсчетам, он превысит 1 миллиард рублей.

Глава республики подготовил проект распоряжения о введении режима чрезвычайной ситуации во всех 54 муниципальных районах Башкирии до 11 сентября.

К настоящему времени в регионе убраны 6% полей, 8% полей скошены, на складах размещены 416 тыс. тонн зерна. Озимые убраны на трети площадей, на такой же площади собрать их не удастся, состояние оставшейся трети еще анализируется.

Причиной такого положения дел в сельском хозяйстве стали рекордные за последние 30 лет дожди. В июле в республике выпало 2,5 месячной нормы осадков, с начала августа — уже более половины нормы.

14 августа власти другого региона России — Ингушетииприняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за аномальной жары и засухи. В минсельхозе отметили, что в регионе установилась аномальная температура, превышающая отметку в +35°С. Также в республике более 10 дней подряд не выпадали осадки, что негативно сказалось на состоянии растений.

Ранее сообщалось, что режим ЧС введен в четырех районах Забайкалья.

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