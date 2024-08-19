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Самолет российской авиакомпании ударился хвостом о посадочную полосу при приземлении

В Сыктывкаре прилетевший из Сочи самолет ударился хвостом о посадочную полосу

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Depositphotos

В Коми самолет, прилетевший из Сочи, при приземлении ударился о взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает Telegram-канал «Коми — это Ж».

Инцидент произошел на неделе с 12 по 18 августа — точная дата не уточняется — в аэропорту Сыктывкара. Авиасудно Boeing 737 (рейс ЕО-459), принадлежащее компании «Икар», коснулось земли при посадке не только шасси, но и частью хвоста.

Никто из 212 пассажиров и семи членов экипажа, которые находились на борту, не пострадал.

Пилоты квалифицировали случившееся как Tail Strik, а Росавиация, по данным канала, начала расследование по факту авиаинцидента.

До этого авиакомпания на час задержала рейс из-за пассажирки, которая устроила скандал в салоне самолета — женщина отказывалась убирать брендовую сумочку под сиденье кресла.

Ранее пилоты экстренно посадили самолет из-за вшей на голове у пассажирки.

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