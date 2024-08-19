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Россиянам рассказали о неожиданной пользе черной и розовой соли

ОСН: черная соль повышает гемоглобин и уменьшает метеоризм

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Shutterstock

Помимо обычной белой поваренной соли популярностью у россиян пользуются черная и розовая. Они отличаются не только по цвету, но также по вкусу и полезным качествам. Если розовая соль лечит акне, то черная – повышает уровень гемоглобина в крови, помогая при анемии, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Розовая соль получила свой цвет из-за примеси окиси железа и хлористого кальция. Ее часто применяют в косметологии – она способна омолодить кожу и помочь при лечении акне. В отличие от черной соли, она не имеет специфического запаха и может добавляться в любые блюда.

Черная соль получила свой цвет от сероводорода, которого много в местах ее добычи. Она считается самой полезной, так как в ней больше всего витаминов и микроэлементов. Она помогает пищеварению и поддерживает здоровье ЖКТ, успокаивает нервную систему, уменьшает метеоризм, снижает кислотность желудочного сока за счет нейтрализации соляной кислоты, повышает гемоглобин и улучшает аппетит.

Специалисты отмечают, что при выборе соли лучше ориентироваться на то, для каких блюд она будет применяться. Так, если нужно что-то необычное, эффективное и полезное – лучше купить черную соль. А если необходимо приобрести продукт без каких-либо ярких ароматов и вкусов – стоит выбрать нейтральную по таким характеристикам розовую соль.

Напомним, обычная поваренная соль считается наиболее вредной для здоровья – она проходит предварительную очистку и теряет таким образом все полезные вещества. В такую соль добавляют испарители влаги, отбеливающие вещества, поэтому специалисты советуют не злоупотреблять ею.

Ранее россиян предупредили о признаках чрезмерного употребления соли.

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