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Самолет-амфибия вылетел в Туву на тушение лесного пожара

МЧС: самолет-амфибия Бе-200 вылетел в Туву для тушения крупного лесного пожара

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Самолет-амфибия Бе-200 вылетел из Красноярска в Тандинский район Тувы на тушение крупного лесного пожара, охватившего плозадь 270 га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Забор воды будет проводиться из озера Чагытай в этом же районе», — сказали в ведомстве.

Население села Бай-Хаак из группы риска готовят к эвакуации из-за задымленности от лесных пожаров, которая наблюдается в 33 населенных пунктах Якутии.

По состоянию на 18 августа на территории региона действовало 84 природных пожара. За сутки было потушено пять пожаров на площади свыше 30,5 тыс. га и локализовано 18 на площади свыше 50,2 тыс. га. В тушении пожаров были задействованы 1680 человек и 180 единиц техники.

17 августа сообщалось, что в Тандинском районе Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. В муниципалитете активны семь лесных пожаров площадью 497 га, к их тушению привлечены 173 человека и 25 единиц техники.

Ранее «Роскосмос» опубликовал сделанное со спутника фото лесных пожаров в Якутии.

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