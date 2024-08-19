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В Пролетарске ввели режим ЧС из-за пожара на промышленном складе

Власти Пролетарского района Ростовской области объявили режим ЧС из-за пожара

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РИА Новости

Из-за возгорания на промышленном складе в городе Пролетарск Ростовской области местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил Telegram-канал администрации Пролетарского района.

Согласно сообщению, режим ЧС действует в районе с 00:00 мск. Отмечается, что угрозы распространения пламени на близлежащие постройки и жилые дома нет.

В ночь на 18 августа средства ПВО отразили атаку дронов самолетного типа в Ростовской области. Позднее стало известно, что из-за падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива.

К тушению привлекли пожарные расчеты. Но из-за повторной атаки украинских беспилотников тушение пожара на промбазе в Пролетарске пришлось приостановить.

По словам губернатора региона Василия Голубева, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что город в ДНР оказался обесточен после атаки со стороны украинских войск.

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