Бизнесмена из Подмосковья оштрафовали на 450 тыс. рублей за вырубку леса на 3,3 млрд

В Смоленске огласили приговор предпринимателю из Московской области, который вырубил в регионе более 4 тыс. гектаров леса. Об этом сообщает прокуратура Смоленской области.

Уголовное дело возбудили в отношении 57-летнего мужчины после того, как он вместе с подельником девять лет занимался незаконной рубкой лесных насаждений на территории Гагаринского района Смоленской области. Ради этого бизнесмен, получивший права на землю от местной сельхозорганизации, с помощью суда добился признания 82 земельных участков, относившихся к лесному фонду, землями сельскохозяйственного назначения.

Затем предприниматель заключил множество фиктивных договоров подряда с физическими и юридическими лицами ради «очистки земель от дикорастущих растений», но вместо этого занимался вырубкой всех лесных насаждений в Гагаринском лесничестве, а также на особо охраняемой природной территории и в водоохраной зоне Яузского водохранилища, граничащей с Московской областью. После этого он организовал торговлю срубленной древесиной, реальная стоимость которой достигала более 3,3 млрд рублей.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил предпринимателя к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ему также назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Приговор в отношении сообщника осужденного пока не вынесен.

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