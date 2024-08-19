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В Екатеринбурге прохожие поймали мигранта, который домогался 13-летней девочки

Екатеринбуржцы поймали гражданина Киргизии, пристававшего к школьнице

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Екатеринбурге прохожие задержали гражданина Киргизии, который приставал к 13-летней девочке. Об этом сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

Вечером 18 августа мигрант подсел к пострадавшей на скамейку возле Дворца молодежи и совершил действия сексуального характера. Испуганная школьница обратилась к взрослым, оказавшимся поблизости, и рассказала о произошедшем.

«Те не растерялись, скрутили мужчину на автобусной остановке и вызвали полицию», — уточнил инсайдер.

Задержанным оказался 39-летний гражданин Киргизии, работающий электромонтажником на складе Wildberries. Его передали в руки правоохранителям. Известно, что сейчас мужчина находится под стражей. Делом о домогательствах занимается СК, комментировать ход следствия в ведомстве не стали.

Ранее в Калужской области поцеловавший школьницу мигрант получил семь лет колонии.

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