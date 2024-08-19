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Врач объяснил, что учесть при выборе школьного рюкзака

Врач Маламашин: школьный рюкзак должен быть легким

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При выборе школьного рюкзака лучше всего отдавать предпочтение более легким моделям с регулируемыми лямками и поясным ремешком. Об этом «Москве 24» рассказал детский ортопед, спинальный хирург, кандидат медицинских наук Денис Маламашин.

«При покупке необходимо проверить, достаточно ли рюкзак легкий: важно, чтобы он весил не больше одного килограмма. Вес же рюкзака вместе с учебниками и письменными принадлежностями не должен превышать 10% от массы тела ребенка», — отметил эксперт.

По его словам, лямки изделия важно отрегулировать так, чтобы верхняя часть портфеля располагалась чуть ниже линии плеч ребенка, нижняя — в области талии. Поясной ремешок поможет равномерно распределить нагрузку. Помимо этого, Маламашин советует обратить внимание на спинку изделия — она должна быть достаточно твердой и иметь уплотнитель.

Врач-ортопед, травматолог Нисо Одинаева до этого говорила, что, выбирая рюкзак для первоклассника, важно учитывать рост, вес и возраст ребенка, а также особенности его развития.

Ранее сообщалось, что первоклассникам в Подмосковье подарят школьные рюкзаки.

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