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Альпинист из России получил переломы из-за обвала в горах на севере Пакистана

Российские альпинисты попали под обвал в горах на севере Пакистана

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Федерация альпинизма России

Группа альпинистов из России пострадала из-за обвала в горах Пакистана, передает Федерация альпинизма России.

В начале августа пятеро российских альпинистов — Сергей Нилов, Алексей Баутин, Михаил Миронов, Сергей Миронов и Евгений Яблоков — начали восхождение на горную вершину Гашербрум IV, чтобы забрать останки Дмитрия Головченко, который в сентябре прошлого года так и не достиг пика из-за обморожения.

17 августа в горах произошел обвал, в тот момент Сергей Нилов, а также Сергей и Михаил Мироновы работали на ледопаде. В результате связь с Ниловым пропала, а другие получили травы разной степени тяжести. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, сейчас мужчины остаются на высоте 6200-6400 метров.

«У Сергея Миронова предположительно перелом бедра и ребер. У Михаила серьезных травм нет», — отметили в пресс-службе Федерации альпинизма.

В тот же день пакистанская армия начала поисково-спасательные работы. Военным удалось подняться к лагерю россиян на высоте 6100 метров, где оставались Баутин и Яблоков, их доставили в Скарду для оказания медицинской помощи. Также спасатели с вертолета обнаружили местонахождение Сергея Нилова. Операция по спасению альпинистов продолжается.

Ранее известный российский альпинист пропал без вести во время восхождения на Аксу в Киргизии.

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