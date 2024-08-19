Уфимский любитель вечеринок избил лифт, застряв в нем с друзьями

В Уфе застревание компании друзей в лифте во время вечеринки закончилось избиением подъемника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одном из домов на улице Карла Маркса. Жильцы пожаловались на шумного соседа, который часто устраивает вечеринки с алкоголем. Последняя посиделка закончилась повреждением лифта.

Сообщается, что хозяин квартиры вместе с друзьями решили спуститься с седьмого этажа и застряли в лифте. Один из молодых людей стал избивать подъемник — в кабине начал гаснуть свет, а с потолка стали сыпаться фрагменты обшивки. В какой-то момент подруга агрессора вмешалась и остановила его.

Какие повреждения в результате получил лифт, не уточняется. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не сообщаются.

Ранее мужчина избил свою супругу в лифте из-за ее недовольного лица во время отдыха в Сочи.