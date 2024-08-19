Дробь попала в спину россиянину во время охоты в Якутии

В Якутии госпитализировали мужчину, в которого по неосторожности выстрелил охотник. Об этом сообщил дежурный прокурор республики.

На минувших выходных во время охоты в Намском районе произошел инцидент. Стрелок, целившийся в животное, по ошибке попал дробью в жителя села Намцы.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу с огнестрельным ранением спины. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого суд обязал егеря из Челябинской области, подстрелившего школьницу, выплатить ей 3 млн рублей и отработать 200 часов обязательных работ.

Ранее зоозащитница напала на группу охотников и отправила двух человек в больницу.