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Дробь попала в спину россиянину во время охоты в Якутии

В Якутии мужчина попал в больницу с дробью в спине после охоты

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Depositphotos

В Якутии госпитализировали мужчину, в которого по неосторожности выстрелил охотник. Об этом сообщил дежурный прокурор республики.

На минувших выходных во время охоты в Намском районе произошел инцидент. Стрелок, целившийся в животное, по ошибке попал дробью в жителя села Намцы.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу с огнестрельным ранением спины. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого суд обязал егеря из Челябинской области, подстрелившего школьницу, выплатить ей 3 млн рублей и отработать 200 часов обязательных работ.

Ранее зоозащитница напала на группу охотников и отправила двух человек в больницу.

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