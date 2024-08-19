Гладков оценил выплаты утратившим жилье жителям Грайворонского округа

Потерявшие имущество во время атак ВСУ семьи из Грайворонского округа за последнюю неделю получили более 189 млн рублей на приобретение нового жилья. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«С 1 февраля 2024 года это уже более 1 миллиарда рублей», — сказал Гладков в видеосообщении.

До этого глава региона рассказал, что 22 человека, пострадавших от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в настоящий момент проходят лечение в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа. Губернатор выслушал пожелания со стороны выздоравливающих.

В начале июня Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее в Белгородской области закрыли въезд в ряд населенных пунктов.