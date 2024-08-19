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Долги фигурантов по делу о теракте в «Крокусе» увеличились

До 15 390 рублей выросли долги фигурантов по делу о теракте в «Крокусе»

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Сумма долга, которую судебные приставы намерены взыскать с Далерджона Мирзоева и Диловара Исломова, фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холл», за три месяца возросла до 15 390 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта: злоумышленники открыли огонь по людям и подожгли зрительный зал.

По официальным данным, на имя Мирзоева были выписаны два штрафа ГИБДД за нарушения, совершенные 23 марта 2024 года в Брянской области, общая сумма которых составляет 4000 рублей.

Мирзоев и трое других обвиняемых были задержаны в Брянской области, когда пытались скрыться в сторону Украины на автомобиле Renault Symbol. Этот автомобиль был приобретен незадолго до теракта у Диловара Исломова, который также является фигурантом дела. На имя Исломова было выписано 9 штрафов ГИБДД на сумму 11 390 рублей за нарушения в нескольких областях.

В рамках дела о теракте в «Крокус Сити Холл» задержаны 12 человек. Четверым предполагаемым исполнителям предъявлены обвинения в совершении теракта в составе организованной группы, а остальным – в пособничестве.

Ранее адвокат участника нападения на «Крокус» просил суд отпустить его.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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