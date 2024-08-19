В России разработали новый метод для диагностики генетических заболеваний

Технологию анализа рисков предрасположенности к наследственным заболеваниям разработали ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института.

Она основана на выявлении в геноме человека так называемые субмикроскопических хромосомных перестроек. Речь идет о малозаметных изменениях в структуре ДНК, которые крайне сложно обнаружить традиционными методами.

«Мы разработали технологию, для которой сначала нужно подготовить образцы ДНК нестандартным способом», — рассказал научный сотрудник сектора геномных механизмов онтогенеза ИЦИГ СО РАН Вениамин Фишман.

Он уточнил, что этот метод позволяет сохранить информацию о том, как геном уложен в ядре клетки. Затем проводится глубокий анализ ДНК с помощью современных методов секвенирования, что позволяет обнаружить изменения в расположении даже небольших участков генома.

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