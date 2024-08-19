Ученые дали прогноз по извержениям вулкана Шивелуч на Камчатке

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, по всей видимости, завершилось. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пишет «Интерфакс».

Ученые предупреждают о возможности сильного землетрясения на Камчатке в ближайшие сутки.

«Вулканическое извержение, вероятно, прекратилось, однако экструзивная активность продолжается из двух очагов рядом с лавовым куполом Каран (лавовые купола 300-летия РАН и Новый)», — говорится в заявлении.

Код опасности для авиации был снижен с красного до оранжевого.

«Существует риск выброса пепла на высоту до 10 км над уровнем моря. Продолжающаяся активность может повлиять на международные рейсы и самолеты, летающие на низкой высоте», — добавляют вулканологи.

В данный момент вулкан скрыт облаками, но спутниковые данные KVERT показывают, что облако пепла движется на восток от вулкана; его передняя часть к утру понедельника находилась более чем в 2400 км от него.

Накануне Шивелуч выбросил пепел на высоту до 8 км над уровнем моря, что привело к небольшому пеплопаду в райцентре Усть-Камчатск на востоке полуострова.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5000 человек. Это один из крупнейших вулканов региона.

Ранее ученые выяснили, чем занималась в последние минуты жизни жительница Помпей.