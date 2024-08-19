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В Германии туристам предлагают отдохнуть в бункере нацистов

В Германии нацистский бункер переоборудовали в гостиничный комплекс

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terravivos.com

В немецком Гамбурге бункер, построенный с использованием принудительного труда во времена Третьего Рейха, переоборудовали в гостиничный комплекс, где за €180 любой желающий может снять номер. Об этом сообщает телеканал CNN.

Вещатель отмечает, что бункер Святого Паули высотой 58 метров – немногим выше Пизанской башни, но значительно больше. Эта постройка, возведенная при Гитлере, уже более 80 лет возвышается над городом.

Однако с недавнего времени в бункере расположились два ресторана, пятиэтажный отель Hard Rock, бар на крыше в форме пирамиды, а также сад, растения из которого «стекают» по бетонному фасаду.

По данным телеканала, стоимость номеров в гостинице-бункере варьируется от €180 за стандартный номер со всеми удобствами, включая 55-дюймовый телевизор с плоским экраном, до €269 за люкс с видом на город.

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