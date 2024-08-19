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Россия начнет продавать зерно из госфонда

НТБ: продажа зерна из госфонда РФ стартует 19 августа

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Продажа зерна из государственного интервенционного фонда Российской Федерации (товарные интервенции) стартует в понедельник, 19 августа. Об этом свидетельствует график торгов, опубликованный на сайте Национальной товарной биржи (НТБ).

По информации из сводной ведомости аукционов, на продажу выставлено 35,1 тысячи тонн пшеницы 3 класса урожая 2022 и 2023 годов, что составляет 260 лотов по 135 тонн каждый. Данное зерно предназначено для мукомольных предприятий Центрального и Приволжского федеральных округов. Поставки будут осуществляться с элеваторов, расположенных в Татарстане, Башкирии, Чувашии, Оренбургской, Московской, Воронежской, Рязанской и нескольких других областях.

Торги также запланированы на 20 и 21 августа.

Как ранее сообщалось, правительство РФ разрешило в 2024 году продажу до 500 тысяч тонн зерна из федерального интервенционного фонда. Соответствующее распоряжение было подписано 1 августа. В пресс-релизе правительства отмечается, что «пшеница, приобретенная во время закупочных интервенций в период с 2014 по 2016 и с 2022 по 2024 годы, будет продаваться на биржевых торгах на внутреннем рынке по ценам не ниже минимальной цены реализации и не ниже цены закупки».

Федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции формируется в процессе закупочных интервенций, когда государство приобретает продукцию для фонда в условиях снижения цен. Это позволяет убрать излишки с рынка и предоставить необходимую поддержку сельхозпроизводителям.

До этого сообщалось, что Саудовская Аравия по итогам июля стала ключевым покупателем зерна из России.

Ранее в ООН заявили, что антироссийские санкции стали ударом по поставкам зерна в Африку.

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