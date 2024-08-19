Православные христиане отмечают Преображение Господня

Православные христиане в понедельник, 19 августа, отмечают праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас. В этот день в храмах проводятся праздничные литургии, а также по традиции освящаются плоды нового урожая, пишет ТАСС.

Этот праздник посвящен событию, произошедшему на горе Фавор незадолго до страстей Христовых. Согласно Евангелиям, трое апостолов — Петр, Иаков и Иоанн — стали свидетелями величия Спасителя. В писаниях говорится, что Христос «преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет». Считается, что данное явление укрепило веру учеников.

По словам председателя отдела по делам молодежи Московской епархии Русской православной церкви протоиерея Кирилла Сладкова, главный смысл праздника заключается в возможности преображения каждого человека.

«Иисус Христос был не только Божеством, но и идеальным человеком. Это означает, что каждый может испытать духовное преобразование. Христос показал, что любой верующий способен воспринять нетварный Фаворский свет», — отметил Сладков.

Протоиерей подчеркнул, что в этот день в церквях проводятся молебны с освящением плодов в знак благодарности Богу за новый урожай. В Греции и других южных странах праздник совпадал со сбором винограда, и именно его плоды приносили в храмы.

Какие еще церковные традиции связаны с этим днем — в материале «Газеты.Ru».

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