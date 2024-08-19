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В Гидрометцентре РФ спрогнозировали девятикилометровую высоту пепла вулкана Шивелуч

Вильфанд: пепел из вулкана Шивелуч поднимется на девять километров

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Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук

Находящийся на Камчатке вулкан Шивелуч выбросит пепел на высоту в девять километров. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам ученого, выброс пепла на такую высоту является редким. В связи с этим возникают определенные проблемы для самолетов, так как воздушное судно на этой высоте начинает снижаться для дальнейшей посадки.

Вильфанд подчеркнул, что в таких условиях принимается решение об изменении маршрута полета самолета в зависимости от площади рассеивания вулканического пепла.

До этого из-за активности вулкана Шивелуч на Камчатке объявили красный авиационный код. Шлейф вулканического пепла протянулся на 492 километра.

В пресс-службе управления МЧС России по региону уточнили, что пепла оказалось «незначительное количество», что не нарушило жизнедеятельность.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он находится в 45 километрах от поселков Ключи и Усть-Камчатск.

Ранее вулканолог назвал самые сейсмоопасные регионы России.

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