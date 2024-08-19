В Петербурге столкнулись два теплохода

Два теплохода столкнулись в воскресенье в районе Дворцового моста в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«В районе Дворцового моста произошло столкновение теплоходов «Кронверк» и «Альдемарин», — отметили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в момент происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Оба судна получили незначительные повреждения. По факту столкновения организовали проверку.

До этого шедший с острова Валаам в Петербург теплоход сел на мель в акватории Ладожского озера. Разлив нефтепродуктов и повреждение корпуса судна не зафиксировали. В Северо-Западной транспортной прокуратуре по факту происшествия организовали проверку.

В августе парусная яхта, прибывшая из иностранного государства, села на мель недалеко от Кронштадта. Об этом сообщило управление на транспорте МВД России по СЗФО.

Ранее нефтяной танкер перевернулся у берегов Омана.