Россиян предупредили о схемах мошенников к 1 сентября

Многие мошенники активизируются накануне 1 сентября. Каких схем от злоумышленников можно ожидать перед Днем знаний, рассказал начальник отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко в беседе с «Известиями».

По словам Коробченко, День знаний становится привлекательной целью для мошенников по нескольким причинам. Во-первых, 1 сентября — это общероссийский праздник. Это означает, что множество людей могут отреагировать на сообщения, электронные письма или телефонные звонки, связанные с этой темой.

Кроме того, хотя многие граждане осведомлены о том, что действия аферистов касаются финансов и личных данных, в контексте подготовки к учебному году тема денег и необходимость предоставления персональной информации могут вызвать меньше подозрений.

Эксперт отмечает, что схемы мошенничества, связанные с 1 сентября, в первую очередь нацелены на родителей школьников, так как именно они осуществляют все необходимые покупки к новому учебному году. В конце августа наблюдается повышенный спрос на товары для школьников в интернете: популярные позиции быстро распродаются, а цены зачастую выше, чем в конце мая.

По этой причине, по словам эксперта, мошенники используют уловки с большими скидками или даже «подарками за переход по ссылке». Коробченко отмечает, что именно желание сэкономить делает такие схемы опасными — родители, спеша подготовиться к школе, могут не заметить подозрительность фишинговых страниц.

Накануне сообщалось, что воспитатель детского сада из Владимира поверила телефонным мошенникам, оформила несколько кредитов, продала автомобиль и ювелирные украшения, и отдала все деньги аферистам.

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