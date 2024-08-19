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В МАГАТЭ развенчали фейки о причастности России к пожарам на ЗАЭС

Ульянов: эксперты МАГАТЭ подтвердили непричастность РФ к пожару на ЗАЭС

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Reuters

МАГАТЭ опровергло дезинформацию о якобы причастности РФ к пожару на градирне Запорожской АЭС. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что антироссийские источники продолжают утверждать, будто пожар на градирне Запорожской АЭС был вызван российской стороной.

«Подобные заявления смехотворны», — написал Ульянов.

Постпред РФ подчеркнул, что эксперты МАГАТЭ оперативно посетили станцию и официально развенчали фейк.

До этого стало известно, что градирня Запорожской АЭС выгорела после атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины 11 августа.

Накануне генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в ходе телефонного разговора пригласил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции.

Ранее объяснил значение удара ВСУ по градирне ЗАЭС.

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