В ДНР четыре сотрудника МЧС были ранены в результате обстрела ВСУ

Четверо сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) получили ранения в результате обстрела Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом проинформировал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Обстрел произошел в Никитовском районе Горловки, где сотрудники МЧС тушили пожар в автомобиле, загоревшимся в результате атаки беспилотника. Во время ликвидации пожара второй дрон атаковал пожарную машину, в результате чего четыре пожарных получили ранения и были госпитализированы.

«Повреждено жилое домостроение в Центрально-Городском районе Горловки, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка (храм преподобного Серафима Саровского), Никитовском районе Горловки (административное здание). Также от атаки ударного БПЛА в Никитовском районе Горловки повреждена пожарная автоцистерна», — говорится в посте главы региона.

18 августа украинский дрон атаковал пожарный автомобиль в городе Горловке в ДНР. По информации МЧС, ночью бойцы ВСУ сбросили на населенный пункт взрывоопасный предмет. В результате атаки загорелась легковая машина, после чего местные жители вызвали сотрудников экстренных служб.

Ранее Украина призвала эвакуироваться жителей трех населенных пунктов Донбасса.