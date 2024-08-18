Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис отреагировал на план Украины по Курской области. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Deep Dive.

По его словам, план Украины по нападению на Курскую область для улучшения позиций на переговорах с российской стороной является «вершиной глупости».

Он добавил, что таким образом Киев только испортил свои переговорные позиции.

До этого стало известно, что атака на Курскую область сорвала запланированные тайные мирные переговоры РФ и Украины в Катаре.

Отмечается, что процесс подготовки тайных переговоров был приостановлен. Предполагаемыми пунктами обсуждения на переговорах должны были быть проект всеобъемлющего соглашения по урегулированию и отказ от атак на энергообъекты на два месяца. Последние переговоры РФ и Украины в Стамбуле состоялись в июле 2022 года.

До этого американское издание The New York Post назвало сомнительным предположение о том, что атака на Курскую область заставит ВС РФ сократить масштабы наступления в ДНР и Харьковской области.

Ранее политолог допустил начало переговоров по Украине после выборов в США.