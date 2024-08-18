Дипломат РФ заявил о скором визите главы МАГАТЭ на Курскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может в ближайшее время посетить Курскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом заявил в своем Telegram-канале постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, глава МАГАТЭ «без промедления» отреагировал на приглашение РФ посетить станцию.

«В последней информационной сводке агентства подтверждена готовность Рафаэля Гросси нанести визит на Курскую АЭС для оценки ситуации. Думается, что с учетом тревожных обстоятельств это может произойти довольно скоро», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

17 августа Гросси заявил о готовности посетить Курскую атомную электростанцию для личной оценки ситуации на месте.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что готовящиеся киевским режимом провокации в отношении Курской АЭС могут привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе. Она призвала международные организации, в частности ООН и МАГАТЭ, немедленно осудить провокационные действия Киева.

Ранее МИД России обвинил Украину в подготовке нападения на Курскую АЭС.