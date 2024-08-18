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Гостелеканал Италии показал интервью с бойцом ВСУ с нацистской символикой

«Известия»: журналист итальянского ТВ взял интервью у боевика ВСУ с символом СС

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Государственный телеканал Италии Rai News 24 показал интервью журналиста Иларио Пьянерелли с боевиком Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором был надет головной убор с нацистской символикой. Об этом пишет газета «Известия».

«Возможно, вы пропустили одну деталь: если бы вы могли любезно не тратить государственные деньги на интервью с украинскими нацистами, мы были бы признательны», — так прокомментировал телевизионные кадры в соцсети X партнер-основатель итальянской партии Riconquistare l'Italia Кристиан Ди Марко.

Политик прикрепил к записи фото и видео, на которых можно разглядеть символику СС на кепке военнослужащего, который давал интервью.

На видео и фото, которые он прикрепил, можно увидеть символику СС на кепке украинского военного, у которого гостелеканал брал интервью.

17 августа стало известно, что итальянская телерадиокомпания RAI отзывает с территории Украины своих журналистов, которые сделали репортаж из Суджи в Курской области. Заявление RAI прозвучало раньше, чем ФСБ России возбудила уголовное дело против иностранных репортеров за нелегальное пересечение границы страны.

Ранее политолог заявил, что итальянский репортаж из Суджи доказывает участие Запада в конфликте.

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