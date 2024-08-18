ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников в очередной раз нанесли удары по региону.

Отмечается, что в селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки БПЛА пострадала женщина. Она с минно-взрывной травмой и контузией обратилась в Краснояружскую ЦРБ, позднее ее доставили в больницу №2 Белгорода.

В Шебекино дрон сдетонировал возле припаркованного автомобиля. Пострадавшую женщину с осколочными ранениями бригада доставляют в больницу Белгорода. Также пострадало транспортное средство.

В селе Ясные Зори Белгородского района дрон атаковал легковой автомобиль, машина сгорела.

Перед этим Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли четыре населенных пункта региона. Утром 17 августа губернатор Белгородской области рассказал об обстреле райцентра Шебекино Белгородской области.

Ранее сообщалось, что несколько украинских беспилотников сбили над приграничным регионом РФ.