Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кувейте произошли отключения электричества

В Кувейте произошли отключения электричества из-за перебоев с поставками топлива

close
100%
Depositphotos

В столице Кувейта произошли отключения электричества из-за фиксировавшихся накануне перебоев с поставками топлива на электростанции. Об этом сообщает агентство KUNA.

В министерстве электричества, водных ресурсов и возобновляемой энергетики Кувейта рассказали, что в Субийе и Западной Дохе отключение привело к остановке нескольких генерирующих установок на электростанциях, а также опреснительных заводов.

В публикации добавили, что ограничение подачи электричества необходимо, чтобы сохранить стабильность энергосистемы страны.

До этого энергетическая компания Électricité du Liban, которая контролирует 90% производства, передачи и распределения электричества в Ливане, заявила, что подача электричества прекратилась по всей стране.

По данным компании, сейчас в стране обесточены все основные объекты инфраструктуры страны, в том числе международный аэропорт и морской порт. В Électricité du Liban пообещали возобновить работу электростанций в соответствии с количеством топлива, которое будет получено, и восстановить подачу электричества потребителям.

Ранее в Приморье 17 населенных пунктов остались без света.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами