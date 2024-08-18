В Кувейте произошли отключения электричества

В столице Кувейта произошли отключения электричества из-за фиксировавшихся накануне перебоев с поставками топлива на электростанции. Об этом сообщает агентство KUNA.

В министерстве электричества, водных ресурсов и возобновляемой энергетики Кувейта рассказали, что в Субийе и Западной Дохе отключение привело к остановке нескольких генерирующих установок на электростанциях, а также опреснительных заводов.

В публикации добавили, что ограничение подачи электричества необходимо, чтобы сохранить стабильность энергосистемы страны.

До этого энергетическая компания Électricité du Liban, которая контролирует 90% производства, передачи и распределения электричества в Ливане, заявила, что подача электричества прекратилась по всей стране.

По данным компании, сейчас в стране обесточены все основные объекты инфраструктуры страны, в том числе международный аэропорт и морской порт. В Électricité du Liban пообещали возобновить работу электростанций в соответствии с количеством топлива, которое будет получено, и восстановить подачу электричества потребителям.

Ранее в Приморье 17 населенных пунктов остались без света.