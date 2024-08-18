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Украина призвала эвакуироваться жителей трех населенных пунктов Донбасса

Киев призвал жителей трех подконтрольных ВСУ городов в ДНР эвакуироваться

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РИА Новости

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала в своем Telegram-канале жителей подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться.

«Обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. Прежде всего это Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться», — написала она.

Она заявила, что жители должны выехать в более безопасные регионы.

До этого депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала население Красноармейска и Димитрова эвакуироваться.

15 августа глава украинской военной администрации Покровска Сергей Добряк заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ подошли «почти вплотную» к городу. Он также попросил жителей немедленно эвакуироваться. Добряк призвал людей выезжать заранее и планово собирать свои вещи. По мнению чиновника, ситуация «только ухудшается», и лучше она уже не станет.

Ранее экс-депутат Рады заявил, что потеря Покровска в ДНР будет для Украины катастрофой.

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