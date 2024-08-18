На Ставрополье завели дело после крушения самолета

После падения легкомоторного самолета в Изобильненском округе Ставропольского края завели уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ», — сказано в тексте.

Отмечается, что речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следствие установило, что легкомоторный самолет потерпел крушение при осуществлении маневра.

До этого сообщалось, что возле аэродрома Рыздвянный в Ставропольском крае потерпел крушение частный самолет Zlin Z 42. Авиакатастрофа произошла в 1,5 км от аэродрома — самолет выполнял тренировочный полет, во время которого рухнул и разбился. По предварительной информации, на борту находился только пилот. Его спасти не удалось. Проверку по факту инцидента проводит Южная транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось о жесткой посадке вертолета в Якутии.