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На Ставрополье завели дело после крушения самолета

СК: по факту крушения легкомоторного самолета на Ставрополье завели дело

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ЧП Ставрополь | новости края/VK

После падения легкомоторного самолета в Изобильненском округе Ставропольского края завели уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ», — сказано в тексте.

Отмечается, что речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следствие установило, что легкомоторный самолет потерпел крушение при осуществлении маневра.

До этого сообщалось, что возле аэродрома Рыздвянный в Ставропольском крае потерпел крушение частный самолет Zlin Z 42. Авиакатастрофа произошла в 1,5 км от аэродрома — самолет выполнял тренировочный полет, во время которого рухнул и разбился. По предварительной информации, на борту находился только пилот. Его спасти не удалось. Проверку по факту инцидента проводит Южная транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось о жесткой посадке вертолета в Якутии.

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