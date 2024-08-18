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Четыре населенных пункта Белгородской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ

Гладков: ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Белгородской области

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли четыре населенных пункта региона.

По его словам, над Белгородским районом ПВО сбила несколько беспилотников самолетного типа. После отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский была пробита кровля в частном доме. В селе Головино в результате детонации дрона был поврежден социальный объект. В результате атаки FPV-дрона в селе Ясные Зори повреждения получил легковой автомобиль. В селе Маломихайловка в Шебекинском городском округе повреждения получила кровля частного дома в результате атаки беспилотников.

Утром 17 августа губернатор Белгородской области сообщил об обстреле райцентра Шебекино Белгородской области. От взрывов пострадали трое мирных жителей — две женщины и мужчина. Они получили минно-взрывные травмы и контузию, но от госпитализации отказались. Повреждены два дома и автомобиль, отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что несколько украинских беспилотников сбили над приграничным регионом РФ.

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Обстрелы Белгородской области
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